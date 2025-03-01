Кнайсль заявила о победе России в конфликте на Украине

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия одержала победу в украинском конфликте. Ее слова приводит ТАСС.

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена», — сказала дипломат.

Она отметила, что, вопреки ожиданиям западных стран о возможном проигрыше России, не произошло ни массовых восстаний, ни распада на новые государства.

По словам экс-министра, Россия стабильна, правительство поддерживает население, это свидетельствует о победе.

Также Кнайсль оценила положение дел в Европе, процитировав американскую пословицу: «Что хорошо для Кентукки, то хорошо и для мира».

Заявление было сделано после визита украинского президента Владимира Зеленского в США, который закончился скандалом. Беседа в Белом доме переросла в перепалку, а подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами было отменено.

Ранее Кнайсль заявила, что российско-американская встреча в Эр-Рияде станет результативной.