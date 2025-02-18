Кнайсль считает, что российско-американская встреча в Эр-Рияде станет результативной

Российско-американская встреча в Саудовской Аравии интересная, а состав делегаций говорит о намерении сторон добиться результата. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«‎Когда я сравниваю эту встречу с огромными делегациями небольших стран Евросоюза, где за стол пытаются усадить десятки человек, я вижу разницу: когда вы хотите добиться результата, за столом не должно быть больше восьми человек», — написала Кнайсль.

Она добавила, что все дело в классической двусторонней дипломатии, которая определяет повестку дня. По словам Кнайсль, это важнейшая часть, предшествующая любому саммиту. По ней станет ясно, какие темы будут в списке, а каких не будет, утверждает экс-глава австрийского МИД.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Переговоры в столице Саудовской Аравии начались без традиционных рукопожатий российской и американской сторон для СМИ.

Ранее появились первые кадры прибытия российской делегации в столицу Саудовской Аравии.