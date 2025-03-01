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Британский министр подала в отставку в знак протеста

Министр международного развития Британии Доддс подала в отставку в знак протеста
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Заместитель главы британского МИД Великобритании Аннелиза Доддс сообщила в социальной сети X, что подала в отставку со своей должности.

По ее словам, она сделала это в связи с решением британского премьер-министра Кира Стармера сократить помощь другим государствам для повышения расходов на оборону.

«С грустью и сожалением пишу, чтобы проинформировать вас о том, что я прекращаю посещать заседания правительства и вручаю вам мое прошение об отставке с поста государственного министра (соответствует должности замминистра. — «Газета.Ru») по международному развитию, по делам женщин и вопросам равноправия», — сказано в опубликованном Доддс письме, адресованном премьеру.

Как отметила замглавы МИД, Стармер пообещал, что Соединенное Королевство сохранит поддержку «сектора Газа, Судана и Украины, вакцинации, [вопросов] климата, основанной на правилах системы». Она считает, что будет невозможно сохранить «эти приоритеты», «учитывая глубину сокращений» финансирования ее департамента.

Доддс также выразила мнение, что решение премьера «серьезно повредит репутации» Британии.

25 февраля Стармер заявил, что Соединенное Королевство с 2027 года сократит объем помощи, которую оно оказывает другим странам, чтобы повысить расходы на оборону.

Ранее Британия сократила меры поддержки для украинских беженцев.

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