Стармер заявил, что Британия сократит международную помощь для финансирования армии

Стармер: Британия сократит помощь для повышения расходов на оборону

Великобритания с 2027 года сократит объем помощи, которую она оказывает другим странам, чтобы повысить расходы на оборону. Об этом заявил глава британского правительства Кир Стармер в ходе выступления в Палате общин британского парламента, передает Reuters.

По его словам, международная помощь сократится с 0,5% до 0,3%.

«Я хочу ясно заявить парламенту, что это не то заявление, которое я делаю с радостью», — заявил Стармер.

По его словам, правительству Соединенного Королевства приходится принимать «сложное и болезненное» решение.

До этого глава британского правительства заявил, что расходы на оборону Великобритании повысятся до 2,5% от ВВП к 2027 году. По его словам, данное увеличение бюджетных средств на оборону стало самым большим в истории страны со времен окончания холодной войны.

25 февраля газета The Sun со ссылкой на источники писала, что Стармер планирует объявить о повышении расходов на оборону страны перед визитом в Вашингтон.

Ранее в Британии рассказали о последствиях ядерного взрыва для Лондона.