Шойгу и Си Цзиньпин высказались против распространения НАТО в АТР

Шойгу и Си Цзиньпин заявили о недопустимости распространения НАТО в АТР

В ходе переговоров секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин высказались категорически против расширения влияния НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Совбеза РФ отметили, что особое внимание на переговорах было уделено анализу ситуации в регионе, включая обмен мнениями о состоянии безопасности в странах Юго-Восточной Азии. Стороны подчеркнули необходимость сохранения «асеаноцентричной архитектуры безопасности» в АТР и обозначили риски, связанные с формированием в регионе закрытых блоковых структур.

Сегодня Шойгу отметил, что отношения России и Китая не направлены против других стран. По словам секретаря Совбеза РФ, взаимодействие Москвы и Пекина является образцом отношений между двумя великими державами.

Накануне Шойгу провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.

Ранее переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином завершились в Пекине.