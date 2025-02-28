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Трамп напомнил Зеленскому о помощи США, без которой конфликт мог кончиться за две недели

Трамп заявил, что без помощи США Украине конфликт мог бы кончиться за две недели
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил главе Украины Владимиру Зеленскому, что без американской военной помощи конфликт на Украине кончился бы за две недели или даже меньше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Если бы у вас не было нашей техники, эта война кончилась бы через две недели... может быть, даже меньше», — заявил Трамп на встрече в Овальном кабинете.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Также российский лидер сказал о том, что представителям США и России на текущий момент недостаточно встречи за чашкой кофе и необходимо добиться подготовки вопросов, чрезвычайно важных для двух стран, в том числе и по теме украинского конфликта, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее Зеленский заявил о желании завершить конфликт в этом году.

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