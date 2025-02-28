Трамп заявил, что чувствует ответственность за конфликт на Украине

Трамп выразил сожаление о вовлечении США в конфликт на Украине

Американский президент Дональд Трамп выразил сожаление о том, что США оказались вовлечены в конфликт на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским, передает Reuters.

Также Трамп признался, что чувствует за это ответственность. Глава Белого дома подчеркнул, что не выбирает сторону конфликта, поскольку видит себя посредником между Москвой и Вашингтоном.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Также российский лидер заявил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе и необходимо добиться подготовки вопросов, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и по теме украинского конфликта, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее Зеленский заявил о желании завершить конфликт в этом году.