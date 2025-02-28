Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что чувствует ответственность за конфликт на Украине

Трамп выразил сожаление о вовлечении США в конфликт на Украине
close
Brian Snyder/Reuters

Американский президент Дональд Трамп выразил сожаление о том, что США оказались вовлечены в конфликт на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским, передает Reuters.

Также Трамп признался, что чувствует за это ответственность. Глава Белого дома подчеркнул, что не выбирает сторону конфликта, поскольку видит себя посредником между Москвой и Вашингтоном.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Также российский лидер заявил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе и необходимо добиться подготовки вопросов, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и по теме украинского конфликта, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее Зеленский заявил о желании завершить конфликт в этом году.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами