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Макрон заявил, что покинул США «почти без надежды»

Макрон: я уехал из США почти без надежды на прогресс в переговорах по пошлинам
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул США после государственного визита почти без надежды на прогресс в переговорах по проблеме пошлин США на товары из Евросоюза. Об этом французский лидер заявил по итогам визита в Португалию, трансляция велась на телеканале BFMTV.

«Я сам поднимал вопрос пошлин во время и после поездки, должен сказать, что переговоры были тяжелыми, и я уезжал почти без надежды», — заявил президент Франции.

Макрон также обратил внимание, что существуют определенные «недопонимания в коммерческих подходах» с Вашингтоном. Французский лидер добавил, что Европейский союз планирует ответные меры в виде повышенных пошлин на американский алюминий и сталь в случае, если повышенные пошлины со стороны США будут введены.

До этого немецкое издание RND писало, что Эммануэль Макрон берет на себя руководящую роль в Евросоюзе, но у его дипломатических усилий есть проблема, связанная с тем, что они не приносят результатов.

24 февраля Макрон посетил Белый дом. Визит президента Франции в США во многом был посвящен обсуждению урегулирования конфликта на Украине.

Британская газета The Guardian выразила мнение, что французский лидер вернулся из Соединенных Штатов без радостных для Европы новостей. Журналисты подчеркнули, что Макрон не смог изменить позицию американского лидера по конфликту на Украине.

Ранее Макрон призвал Европу избавиться от «вассальной зависимости» от США.

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