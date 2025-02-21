Политолог оценил вероятность выхода США из ООН

США не будут покидать Организацию Объединенных Наций (ОНН) в целом, лишаться места в Совбезе ООН и полностью перекрывать финансирование всей этой международной системы. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что многие республиканцы действительно критически относятся к международным организациям, и в особенности к ООН, однако больше половины населения США рассматривают эту структуру как неэффективную и не понимают, для чего на нее тратить денежные средства. Но это все же не означает, что американцы из нее выйдут, считает эксперт.

«Они не будут покидать ООН в целом, не будут лишаться места в Совете Безопасности ООН и не будут полностью перекрывать финансирование всей этой международной системы», — сказал политолог.

Дудаков объяснил, что если это произойдет, то Соединенные Штаты окажутся в слабом положении. Он пояснил, что США имеют право вето в Совбезе, если же они не будут его применять, то этим воспользуются оппоненты, например, Китай.

«Поэтому это на самом деле нереалистично. Такие законопроекты нужно рассматривать просто как некие популистские меры, которые не будут иметь никаких далеко идущих последствий», — резюмировал он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день не существует альтернативы ООН.

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ.