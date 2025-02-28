Сотрудники Washington Post выступили против редакционной политики Безоса

Сотрудники американской газеты The Washington Post раскритиковали решение владельца издания Джеффа Безоса изменить редакционную политику раздела «Мнения», который теперь будет сосредоточен исключительно на «защите личных свобод и свободного рынка». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Нынешние и бывшие сотрудники The Washington Post восстали против Джеффа Безоса после того, как он объявил о «значительных» изменениях в редакционной политике», — говорится в сообщении телеканала.

По данным CNN, бывший исполнительный редактор The Washington Post Марти Барон обвинил Безоса в подчинении газеты политическим интересам и «предательстве долгосрочных принципов издания».

Также телеканал отмечает, что критика в сторону владельца WP прозвучала и со стороны действующих сотрудников газеты. Так, экономический обозреватель Джефф Стайн написал в соцсети X, что «изменения — это огромное вмешательство Джеффа Безоса».

Отвечая на критику Безоса, исполнительный редактор The Washington Post Мэтт Мюррей заверил сотрудников, что эти изменения касаются только раздела «Мнения». По его словам, они не повлияют на работу основной редакции.

Но несмотря на эти заверения, часть читателей газеты уже объявила о прекращении подписок, заявив, что WP предал демократические ценности.

До этого сообщалось, что на фоне изменений редактор раздела «Мнения» Дэвид Шипли принял решение покинуть пост по собственному желанию. В настоящее время на его место ищут другого сотрудника.

Также Безос заявил, что теперь для отражения разных взглядов существует интернет, а газеты могут убрать эту функцию.

Ранее был назван главный «донор» украинских СМИ.