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В Крыму призвали Украину не рассчитывать на возврат территорий

Депутат Крыма Цеков призвал Киев не тешить себя возможностью вернуть территории
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Unsplash

Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что украинским властям не стоит тешить себя возможностью возврата территорий, которые воссоединились с Россией.

«Уверен, что президент США понимает, что никакая часть территорий, которые воссоединились с РФ, никогда не будут возвращены в состав Украины», — сказал он.

Цеков отметил, что Россия не будет отдавать или разменивать свои территории.

«Россия не торгует своими территориями», — подчеркнул чиновник.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территории, которые стали субъектами России — Донбасс и Новороссия — и которые записаны в Конституции, являются неотъемлемой частью страны.

В середине января постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что миру необходимо признать вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью Российской Федерации в соответствии с Конституцией страны.

Ранее Путин заявил о стратегическом значении Крыма для России.

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