Вице-премьер Сербии встретился с Лавровым и Нарышкиным

Пребывая в Москве, замглавы сербского правительства Александр Вулин встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на самого Вулина.

«У меня была встреча с... Нарышкиным, большим другом Сербии, министром Лавровым», — рассказал журналистам вице-премьер Сербии.

26 февраля Вулин заявил, что в Сербии пытаются провести государственный переворот. По его словам, он состоит из четырех этапов. Во время первого начинаются антиправительственные протесты. На втором — отрицаются какие-либо позитивные тенденции в обществе.

На третьем этапе, которого как раз достигла Сербия, происходит программирование лидеров. Заключительной же стадией являются массовые протесты и «лихорадочный поиск» инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего в стране не может остаться прежним.

Ранее в Сербии заявили, что 99% жителей страны «всегда за Россию».