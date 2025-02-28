Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии заявили о назревающем на Украине военном перевороте

Профессор Малинен: на Украине назревает военный переворот
close
Global Look Press

На Украине растет риск военного переворота. Об этом сообщил aif.ru профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Без помощи США они могут продержаться несколько месяцев — это наиболее правдоподобная оценка, которую я видел», — сказал финский эксперт.

По словам профессора, также ситуация на Украине во многом будет зависеть от того, сформирует ли Европа некий оборонный союз, можно ли будет закупать оружие у США для Киева и о чем все-таки договорятся российский и американский президенты.

«У США есть много способов заставить Киев заключить перемирие и мир. Более того, растет риск военного переворота на Украине», — отметил Малинен.

Он добавил, что Украина и НАТО уже проиграли этот военный конфликт. Профессор считает, что после подписания мирного договора страну ждет распад или даже полное исчезновение.

До этого турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель заявил, что поражение Украины в конфликте с РФ будет поражением не только Киева, но и Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона. По мнению эксперта, на Западе понимают такое положение дел.

Также Умур Тугай Юджель назвал причины, которые повлияли на ухудшение ситуации на Украине. По его словам, это массовая коррупция в стране и поставленная под сомнение легитимность украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее в США призвали Зеленского к отчаянному шагу ради выживания.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами