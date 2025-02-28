На Украине растет риск военного переворота. Об этом сообщил aif.ru профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Без помощи США они могут продержаться несколько месяцев — это наиболее правдоподобная оценка, которую я видел», — сказал финский эксперт.

По словам профессора, также ситуация на Украине во многом будет зависеть от того, сформирует ли Европа некий оборонный союз, можно ли будет закупать оружие у США для Киева и о чем все-таки договорятся российский и американский президенты.

«У США есть много способов заставить Киев заключить перемирие и мир. Более того, растет риск военного переворота на Украине», — отметил Малинен.

Он добавил, что Украина и НАТО уже проиграли этот военный конфликт. Профессор считает, что после подписания мирного договора страну ждет распад или даже полное исчезновение.

До этого турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель заявил, что поражение Украины в конфликте с РФ будет поражением не только Киева, но и Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона. По мнению эксперта, на Западе понимают такое положение дел.

Также Умур Тугай Юджель назвал причины, которые повлияли на ухудшение ситуации на Украине. По его словам, это массовая коррупция в стране и поставленная под сомнение легитимность украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее в США призвали Зеленского к отчаянному шагу ради выживания.