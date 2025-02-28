Начальник штаба «Азова» посоветовал Залужному не становиться президентом

Начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) украинской армии Богдан Кротевич посоветовал бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному не выдвигаться в президенты Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Залужного «тянут» в политику некие силы, которые могут профинансировать его кампанию на выборах в президенты. По мнению Кротевича, это могут быть как украинские, так и иностранные силы. Он посоветовал экс-главкому ВСУ развиваться в дипломатическом направлении.

Кротевич признался, что не стал бы голосовать за Залужного, если тот выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах.

До этого сообщалось, что Залужный стал бы лидером первого тура президентских выборов на Украине, если бы голосование состоялось сейчас. Согласно опросу Socis за февраль 2025 года, опубликованному изданием NV, за него готовы проголосовать 27,2% респондентов. Действующий президент Владимир Зеленский занял бы второе место с 15,9%.

Отмечалось, что во втором туре Залужный получил бы 74,9% голосов против 25,1% у Зеленского. Уровень доверия к действующему президенту составляет 39,6%. Залужный лидирует по этому показателю с 73,7%, опережая руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (51,3%).

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