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Песков ответил, планируют ли в Кремле отмечать годовщину встречи на Эльбе

Песков заявил, что планов отмечать годовщину встречи на Эльбе в Кремле нет
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AP

В Кремле не планируют как-то отмечать годовщину встречи с союзниками на Эльбе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таких планов нет», — заявил представитель Кремля.

Советские и американские войска встретились на берегах реки Эльба в Германии 25 апреля 1945 года. С тех пор годовщина этой встречи регулярно отмечалась как память о союзе в период Второй Мировой войны и как напоминание об общем прошлом на фоне Холодной войны.

До этого ветеран и участник встречи на Эльбе в апреле 1945 года Фрэнк Кон назвал глупостью отказ Вашингтона отмечать с Москвой встречу на Эльбе. По словам Кона, сторонам необходимо возродить прежнюю традицию проведения совместных мемориальных мероприятий у знака «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. США отказались от памятных мероприятий в годовщину встречи на Эльбе в 2022 году на фоне начала СВО.

Подробнее о встрече на Эльбе читайте в материале «Газеты.Ru».

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