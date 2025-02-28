Сенатор призвал не бояться тишины после переговоров РФ и США

Сенатор Андрей Климов заявил, что тишина после переговоров между РФ и США не является признаком неудачи. Его слова приводит »«Лента.ру»».

«Люди не знают об исходах тысяч переговоров. Просто гипертрофированное внимание к этим техническим встречам вызвало и гипертрофированные ожидания. На самом деле, таких контактов впереди еще будет немало, и относиться к этому нужно спокойнее», — подчеркнул он.

Член Совета Федерации подчеркнул, что встречи между российской и американской делегациями проводились «не ради пиар-шоу, а для того, чтобы две ядерные сверхдержавы вернулись к нормальным дипломатическим отношениям», и напомнил, что перед этим отношения между двумя странами сворачивались на протяжении четырех лет.

«Как шестичасовые переговоры могут снять эту накопившуюся проблематику?» — риторически вопросил Климов.

До этого Песков отказался раскрывать информацию о переговорах РФ и США в Стамбуле. Представители России и США провели встречу в Стамбуле 27 февраля. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Ранее Госдеп дал оценку переговорам России и США в Турции.