Экс-президент Молдавии допустил проведение досрочных выборов главы государства

Додон: в Молдавии после выборов в парламент могут досрочно пройти президентские

Выборы в парламент Молдавии, вероятно, пройдут в июле, а затем могут быть назначены президентские выборы, заявил в беседе с ТАСС экс-президент республики Игорь Додон.

«Скорее всего, парламентские выборы в Молдове будут, начиная с 26-27 июля, по конституции их можно проводить. <...> После парламентских выборов мы будем добиваться досрочных президентских выборов», — сказал политик.

Он добавил, что, с большой вероятностью, в стране изменится власть, так как, скорее всего, власть в парламенте возьмут оппозиционные партии, а действующий президент Майя Санду «покинет республику, потому что у нас парламентская страна».

7 февраля политолог Станислав Ткаченко заявил, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева. Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

Ранее Илон Маск отменил финансирование СМИ в Молдавии.