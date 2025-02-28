Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Молдавии допустил проведение досрочных выборов главы государства

Додон: в Молдавии после выборов в парламент могут досрочно пройти президентские
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Выборы в парламент Молдавии, вероятно, пройдут в июле, а затем могут быть назначены президентские выборы, заявил в беседе с ТАСС экс-президент республики Игорь Додон.

«Скорее всего, парламентские выборы в Молдове будут, начиная с 26-27 июля, по конституции их можно проводить. <...> После парламентских выборов мы будем добиваться досрочных президентских выборов», — сказал политик.

Он добавил, что, с большой вероятностью, в стране изменится власть, так как, скорее всего, власть в парламенте возьмут оппозиционные партии, а действующий президент Майя Санду «покинет республику, потому что у нас парламентская страна».

7 февраля политолог Станислав Ткаченко заявил, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева. Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

Ранее Илон Маск отменил финансирование СМИ в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами