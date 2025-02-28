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Министр сельского хозяйства Франции высказалась о вступлении Украины в ЕС

Французский министр Женевар: интегрировать Украину в ЕС пока невозможно
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Depositphotos

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) на сегодняшний день невозможно. Об этом в эфире радио Sud Radio заявила министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар.

«На данном этапе невозможно интегрировать Украину в Евросоюз»‎, — сказала глава ведомства.

По ее мнению, европейские, в частности французские, аграрии уже пострадали от мер поддержки Киева из-за отмены таможенных пошлин. Женевар отметила, что эта мера оказала дезорганизующее влияние на весь сельскохозяйственный сектор страны. Женевар уточнила, что речь идет в первую очередь о сложностях, с которыми сталкиваются предприятия по производству мяса птицы.

24 февраля президент Литвы Гитанас Науседа предложил, чтобы Украина вступила в Евросоюз 1 января 2030 года. Науседа заявил, что ЕС должен как можно скорее принять Украину в свои ряды. Он считает, что это надо сделать ради безопасности Европейского союза. В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года.

Ранее Захарова пошутила над очередным пакетом антироссийских санкций.

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