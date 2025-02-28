В позиции Маска увидели отголоски политики апартеида

В общественной позиции американского предпринимателя Илона Маска разглядели отголоски политики апартеида. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты NYT подчеркнули, что Маск является в первую очередь не технократом или гением-самоучкой, а продуктом воспитания при режиме апартеида в Южной Африке.

«Он белый южноафриканец, часть демографической группы, которая на протяжении веков занимала вершину расовой иерархии, поддерживаемой жестоким колониальным правлением», — подчеркнули в издании.

Среди других представителей калифорнийской элиты, на чье мировоззрение повлиял режим апартеида в ЮАР, называются предприниматели Питер Тиль и Дэвид Сакс.

До этого Илон Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску. После освобождения румынский политик продемонстрировал сторонникам нацистское приветствие в присутствии полицейских.

Ранее Лукашенко осудил Маска за то, что он «зигует открыто».