Соглашение по редкоземельным металлам с США положило начало раздела Украины. Такое мнение выразил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук в своей статье на сайте оппозиционного движения.

«Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности — начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно Зеленский и никто другой», — сказал он.

Политик считает, что Зеленский, продавая полезные ископаемые Украины, не заботится о жизни обычных граждан страны.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Путин раскрыл роль России в возможном соглашении по недрам между США и Украиной.