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Экс-депутат Рады раскрыл последствия сделки США и Украины по ресурсам

Экс-нардеп Олейник: сделка Киева и США по ресурсам покажет, за что воюют украинцы
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Максим Блинов/РИА Новости

Детали сделки по полезным ископаемым и природным ресурсам, которую Владимир Зеленский подпишет с США, покажут украинцам, что они воюют за богатства, которые им даже не принадлежат. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-депутат Верховной рады и член движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

По его словам, Зеленский подпишет сделку в соответствии с интересами администрации Белого дома. Когда граждане республики узнают о ее деталях, то поймут, что ничего из того, за что они воюют, им не принадлежит.

Олейник также предупредил, что украинские олигархи, имеющие права на разработку полезных ископаемых, будут саботировать соглашение Киева и Вашингтона. По мнению бывшего депутата, гарантии безопасности, которых Зеленский хочет добиться, соглашаясь на сделку, касаются в первую очередь его семьи и окружения.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии назвал Зеленского президентом «войны и попрошайничества».

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