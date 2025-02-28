Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал украинского лидера Владимира Зеленского провести выборы в стране. В интервью РИА Новости политик назвал Зеленского президентом войны и попрошайничества.

Он напомнил, что вместе с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель критиковал Зеленского как президента «войны и попрошайничества» перед его выступлением в бундестаге в июне 2024 года. «Альтернатива для Германии» в полном составе отсутствовала во время речи президента Украины, указал Крупалла.

«Если он хочет оставаться президентом, он должен был бы провести новые выборы — так, как этого сейчас и требует [президент США]», — сказал Крупалла.

Россия считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины, поскольку его президентский срок завершился в мае 2024 года. Власти отказались проводить в стране выборы, ссылаясь на военное положение.

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