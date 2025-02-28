Трамп выразил уверенность, что Россия выполнит договоренности по Украине

Российская Федерация будет выполнять условия потенциальной сделки относительно урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Думаю, он сдержит слово», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, выполнит ли президент России Владимир Путин условия возможного соглашения.

Трамп подчеркнул, что сделка «будет заключена».

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

До этого в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Кремле назвали этапы восстановления отношений между Россией и США.