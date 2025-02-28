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Трамп назвал красивой женщиной супругу британского премьер-министра

Sky News: Трамп назвал красивой супругу британского премьер-министра Стармера
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Супруга премьер-министра Великобритании Кира Стармера является красивой женщиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами, трансляцию которой вел телеканал Sky News.

«Я очень впечатлен его женой. Она красивая, замечательная женщина», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о выборе стратегических союзников королевства.

Супруга британского премьера не сопровождала его в поездке в Вашингтон.

Накануне Трамп на встрече со Стармером рассказал, что давно знаком с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что не верит в то, что президент РФ может нарушить будущее соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее Путин рассказал о своих отношениях с Трампом.

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