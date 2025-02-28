Военкор прокомментировал переговоры России и США в Турции

Военкор Коц сообщил о тишине после переговоров России и США в Турции

После переговоров России и США в Турции не последовало ни одного официального заявления. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Серьезные разговоры любят тишину. Видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», — отметил он.

Представители России и США провели встречу в Стамбуле 27 февраля. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Путин сообщил, что первые контакты с администрацией президента США вселяют надежду.