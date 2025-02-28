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Трамп исключил применение пятой статьи НАТО на Украине

Трамп поддержал пятую статью НАТО, но исключил ее применение на Украине
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Ben Curtis/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает пятую статью НАТО, но исключил ее применение на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом он заявил во время встречи с британским премьером Киром Стармером.

«Я поддерживаю ее. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — сказал он.

До этого глава США Дональд Трамп заявил, что готов «доверять, но проверять» президента РФ Владимира Путина.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. Необходимо подготовить важные для двух стран вопросы и выйти на приемлемые решения для двух сторон.

За день до этого в Саудовской Аравии прошла встреча российских и американских дипломатов. От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее политолог заявил о прямом послании Путина Трампу.

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