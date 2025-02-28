Стармер не стал отвечать на вопрос, справится ли Британия с Россией

Стармер не ответил на вопрос о способности Британии «справиться с Россией»

Британский премьер-министр Кир Стармер не ответил на вопрос о способности Великобритании самостоятельно «справиться с Россией». Об этом пишет РИА Новости.

Во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом Стармер заявил, что Британия готова поддержать союзников из Вашингтона.

«Сможете взять на себя Россию самостоятельно?», — спросил у него Трамп.

Стармер улыбнулся, но не стал отвечать на вопрос. Он добавил, что гордится своей страной, но США всегда поддерживали Великобританию, что позволяло достигать успеха этому союзу.

В тот же день Стармер заявил, что правительство Великобритании готово отправить сухопутные и военно-воздушные войска для обеспечения мира на Украине после того, как будет достигнут режим прекращения огня.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

Ранее Трамп выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине.