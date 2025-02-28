Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стармер не стал отвечать на вопрос, справится ли Британия с Россией

Стармер не ответил на вопрос о способности Британии «справиться с Россией»
close
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Британский премьер-министр Кир Стармер не ответил на вопрос о способности Великобритании самостоятельно «справиться с Россией». Об этом пишет РИА Новости.

Во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом Стармер заявил, что Британия готова поддержать союзников из Вашингтона.

«Сможете взять на себя Россию самостоятельно?», — спросил у него Трамп.

Стармер улыбнулся, но не стал отвечать на вопрос. Он добавил, что гордится своей страной, но США всегда поддерживали Великобританию, что позволяло достигать успеха этому союзу.

В тот же день Стармер заявил, что правительство Великобритании готово отправить сухопутные и военно-воздушные войска для обеспечения мира на Украине после того, как будет достигнут режим прекращения огня.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

Ранее Трамп выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами