В Британии заявили о готовности отправить войска на Украину

Стармер: Британия готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину

Правительство Великобритании готово отправить сухопутные и военно-воздушные войска для обеспечения мира на Украине после того, как будет достигнут режим прекращения огня. Об этом рассказал британский премьер Кир Стармер, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Я ясно заявляю о том, что Великобритания готова направить сухопутные войска и самолеты, чтобы поддержать [мирную] сделку. Мы работаем совместно с нашими союзниками», — заявил британский премьер.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что страны Евросоюза желают «отхватить кусок пирога», говоря о введении миротворцев на территорию Украины.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

Ранее Лавров заявил, что Россия не рассматривает вариантов с размещением европейских военных на Украине.