Трамп заявил, что договоренность по Украине достигнут быстро или никогда

Урегулирование конфликта на Украине может произойти скоро или же никогда. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

«Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», — отметил он.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что уже достигнут «большой прогресс».

Незадолго до этого Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером рассказал, что давно знаком с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что не верит в то, что президент РФ может нарушить будущее соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее Путин заявил, что хочет превращения Украины в «дружественное соседнее государство».