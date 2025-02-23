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Премьер Британии может представить Трампу план о миротворцах на Украине

WSJ: Стармер 27 февраля может изложить Трампу идею об отправке войск на Украину
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Alastair Grant/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует 27 февраля обсудить с президентом США Дональдом Трампом предварительный вариант размещения британских и французских миротворческих сил на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Согласно плану, который Стармер представит в Вашингтоне, речь идет о развертывании контингентов без участия войск США. Однако Лондон и Париж рассчитывают на поддержку Пентагона, включая прикрытие с воздуха в случае угрозы для миротворцев.

Инициатива премьера Британии предполагает, что миротворцы не будут размещены вдоль линии фронта на востоке Украины. Их задача — защита критической инфраструктуры, городов и портов, включая черноморские. Для контроля за соблюдением перемирия планируется задействовать беспилотники и спутниковые системы. Европейские силы получат поддержку авиации и флота, но исключат прямое участие США в наземных операциях.

Администрация Трампа, выступающая против отправки американских войск, может предоставить доступ к системам ПВО, развернутым в соседних с Украиной странах. Франция и Великобритания надеются, что Вашингтон окажет огневую поддержку в экстренных ситуациях.

23 февраля сообщалось, что Стармер планирует в ходе визита в Вашингтон предпринять попытку оказать влияние на Трампа и американскую политику в отношении Украины.

Ранее Стармер призвал к соглашению по Украине, которое «остановит Путина».

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Переговоры о мире на Украине
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