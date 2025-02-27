Сийярто: Венгрии нечего делать на провоенном саммите по Украине в Лондоне

Венгрии нечего делать на провоенном саммите по Украине в Лондоне, европейские страны не желают окончания украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

«В Лондоне соберутся те, кто хочет продолжения войны... Очевидно, что на таком провоенном собрании нам делать нечего. Мы принадлежим к лагерю мира», — подчеркнул он.

Министр добавил, что Будапешт выступает в поддержку начавшихся переговоров между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине.

До этого сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность созвать ряд лидеров стран Европы для обсуждения конфликта на Украине.

Как пишут западные СМИ, она станет продолжением саммитов, прошедших на прошлой неделе в Париже во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска. По его утверждению, у России не осталось козырей в ходе конфликта, а у Украины «есть мужество защищать свою страну». Политик также считает, Москва находится в плохом экономическом положении. Премьер Британии призвал усилить давление на РФ чтобы добиться устойчивого мира.

Ранее Борис Джонсон назвал «вымогательством» требования США к Украине по ископаемым.