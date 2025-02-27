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Матвиенко попросила Эрдогана обратить внимание на теракты Украины

Матвиенко призвала Эрдогана обратить внимание на теракты Киева на энергообъектах
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой обратить внимание на деятельность Украины по разрушению мировой энергетической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, она заявила турецкому лидеру об обеспокоенности России тем, что Киев по-прежнему ведет такую деятельность.

«Продолжаются попытки повреждения инфраструктуры, в том числе, «Турецкого потока» и газового потока. Попросила обратить турецкую сторону на это внимание», — сказала сенатор журналистам.

Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля. В четверг она встретилась с Эрдоганом, с которым обсудила Украину.

11 января беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу.

Ранее Путин заявил, что большинство терактов в РФ за год спланировано спецслужбами Украины.

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