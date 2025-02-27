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Ирландия передаст Украине радары ПВО Giraffe

Офис Зеленского сообщил, что Ирландия передаст Украине радары Giraffe
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского подтвердила обещание ирландского премьер-министра Михола Мартина передать Киеву радиолокационные системы Giraffe. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте украинского лидера после его встречи с Мартином в ходе визита в Ирландию. В сообщении подчёркивается, что Ирландия поставит Украине радары Giraffe, не уточняя при этом модификацию и количество передаваемой техники.

На днях издание Irish Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве Ирландии, сообщило о планах передачи Украине устаревших систем ПВО Giraffe Mark IV. Однако, министр иностранных дел Ирландии Саймон Харрис, выступая на полях заседания Совета ЕС, оценил масштабы этой военной помощи как не слишком значительные, отметив инициативу запроса со стороны Украины.

До этого Испания объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму €1 млрд.

Ранее была названа страна, которую Зеленский посетит перед визитом в США.

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