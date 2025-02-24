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Украина получит РЛС Giraffe из Ирландии

Ирландия поставит Украине РЛС Giraffe для усиления ПВО
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Derick P. Hudson/Shutterstock/FOTODOM

Ирландские власти передадут Украине несколько радиолокационных станций (РЛС) Giraffe Mark IV для укрепления противовоздушной обороны. Об этом сообщает Irish Times.

Отмечается, что о поставке в ходе визита в Брюссель должен рассказать глава МИД и минобороны республики Саймон Харрис. При этом, по данным журналистов, Дублин не будет передавать Киеву установки для уничтожения воздушных объектов, которые обнаруживает радар Giraffe Mark IV.

До этого Испания объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму €1 млрд. Как заявил председатель правительства страны Педро Санчес, Киев должен добиться справедливого и прочного мира, от которого зависят свобода и безопасность всех европейцев.

Также Санчес отметил, что одной дипломатии для мира будет недостаточно, и призвал другие страны объединиться «с большей силой и единством».

Ранее стало известно, что Дания направит Киеву $280 млн военной помощи.

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