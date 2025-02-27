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Названа страна, которую Зеленский посетит перед визитом в США

The Guardian: Зеленский посетит Ирландию перед визитом в США
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Владимир Зеленский планирует посетить Ирландию по пути в США. Об этом пишет The Guardian.

«Сегодня Владимир Зеленский посетит Ирландию по пути в США, (куда он направляется — «Газета.Ru») чтобы заключить сделку по редкоземельным минералам страны», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в аэропорту Шеннон украинский политик встретится с премьер-министром Майклом Мартином, который отменил поездку в Белфаст.

Незадолго до этого сообщалось, что соглашение по недрам с Соединенными Штатами от Украины могут подписать вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко или министр иностранных дел Андрей Сибига.

В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo заявил, что Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной. Глава французского военного ведомства также отметил, что Париж хочет принять участие и в переговорах в увязке с вопросами урегулирования российско-украинского конфликта. При этом Лекорню подчеркнул, что Франция не ищет компенсации от Украины.

Ранее депутат Рады заявил, что от Зеленского избавится его окружение.

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