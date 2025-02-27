В Совфеде рассказали о контактах парламентов России и США

Контактов между парламентариями РФ и США сейчас нет, но стоит надеяться, что равноправный диалог однажды возобновится, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Запись ее выступления опубликована в Telegram-канале Совфеда.

Она подчеркнула, что между сторонами не было контактов ни по линии Государственной думы РФ, ни по линии Совета Федерации.

Матвиенко добавила, что в случае восстановления диалога это будет «диалог равный».

Она ждет, что это будут контакты, основанные на взаимном уважении, на умении слышать друг друга и учитывать национальные интересы.

В четверг, 27 февраля, представители России и США провели встречу в Стамбуле. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран. Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Путин призвал сорвать попытки западных элит помешать диалогу РФ и США