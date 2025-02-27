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США обсуждают с союзниками гарантии безопасности Украине

Белый дом: США обсуждают гарантии безопасности Украине без отправки военных
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Kevin Lamarque/Reuters

США в данный момент обсуждают с союзниками гарантии безопасности Украине без отправки туда американских военнослужащих. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, его слова приводит РИА Новости.

«Обсуждения о модальности гарантий безопасности продолжаются с оговорками, упомянутыми, что на земле не будет Соединенных Штатов», — сказал чиновник.

Также отмечается, что сегодня отсутствуют конкретные гарантии военного финансирования Украины, которые были бы прописаны в будущем соглашении по минеральным ресурсам между Киевом и Вашингтоном.

Кроме того, указали в Белом доме, премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом США будет обсуждать гарантии безопасности Украине, которые Лондон планирует увидеть со стороны Вашингтона.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не рассчитывает подписывать новое соглашение с США, которое должно последовать за рамочным соглашением по редкоземельным металлам, без включения в него более широких гарантий безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и 10 центов.

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