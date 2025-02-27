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Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России

Захарова: заявления главы минобороны Франции отвратительны и граничат с расизмом
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Слова главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню, который обвинил Россию в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории, отвратительны и граничат с расизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипведомства.

«Стремление стигматизировать целые этнические группы, возлагая на них коллективную ответственность за несовершенные террористические преступления, разжигая таким образом межнациональную рознь в обществе, вызывает отвращение», — высказалась дипломат.

Она также отметила, что РФ уже привыкла к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые пытаются демонизировать нашу страну и внедрить в сознание масс образ врага. Причем в последние дни, по словам Захаровой, градус таких инсинуаций заметно вырос. Однако высказывания Лекорню выбиваются даже из этого ряда, подчеркнула дипломат.

До этого Мария Захарова призвала главу МИД Австрии Александера Шалленберга сменить тон, говоря о России. Так она прокомментировала высказывание дипломата о том, что не будет никакой сделки по Украине с Москвой без обсуждения замороженных в Европе активов РФ.

Ранее Захарова назвала поведение представителей Евросоюза в ООН «парадом клоунов».

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