Еврокомиссию спросили, зачем им нужна Каллас

ЕК спросили, зачем ЕС глава дипломатии Каллас, с которой не общаются США и РФ

Французские журналисты спросили Еврокомиссию (ЕК), какая необходимость Евросоюзу в главе дипломатии Кае Каллас, которая оказалась «изолирована в Брюсселе», и ее не хотят видеть, принимать, общаться с ней ни в США, ни в России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе брифинга в Еврокомиссии журналисты поинтересовались, не связана ли отмена встречи госсекретаря США Марко Рубио с Каллас в Вашингтоне с проходящими консультациями России и США в Турции. Также был озвучен вопрос, зачем нужна глава евродипломатии, которую ни в Вашингтоне, ни в Москве не воспринимают как серьезного партнера по переговорам, и которая оказалась блокирована в Брюсселе.

«Мы не знаем, какие причины вынудили господина Рубио отменить встречу, но можем заверить, что верховный представитель Каллас имеет много контактов с разными иностранными государствами и политиками», — предприняла попытку оправдать Каллас официальный представитель ЕК Ариана Подеста.

По словам представителя ЕК, в настоящее время глава евродипломатии находится в США, где у нее проходят встречи с представителями американской администрации. Также Подеста подчеркнула, что Каллас всегда защищает позицию Украины на всех своих встречах.

26 февраля Еврокомиссия сообщила в кратком коммюнике, что встреча Рубио и Каллас была отменена незадолго до ее проведения. Причиной тому было объявлено несовпадение графиков. Затем, несколько часов спустя, госсекретарь США принял участие в заседании американской администрации.

До этого глава Каллас утверждала, что в заявлениях администрации США по Украине «сильно представлены российские нарративы». Также глава евродипломатии заявляла, что мирные договоренности Вашингтона и Москвы не будут работать, пока их не поддержат Европейский союз и Украина.

Ранее Каллас в Грузии раскритиковали за «наглость и бессовестность».