МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие Евросоюза в урегулировании украинского конфликта станет возможным лишь после отказа Брюсселя от поддержки милитаристской риторики. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, странно требовать участия в мирных переговорах, одновременно продолжая поддерживать военную эскалацию и проявляя русофобские настроения. Только изменив свою позицию, ЕС сможет внести реальный вклад в урегулирование ситуации на Украине, подчеркнула Захарова.

Сегодня конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншо заявил, что страны Европейского союза не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и должны «заткнуться». Об этом он сказал в подкасте издания Politico.

«Почему вы (европейцы. — «Газета.Ru») не берете $200 млрд из замороженных активов и не изымаете их? Европейцы говорят, «мы не можем этого сделать». Тогда заткнитесь. Вот почему у вас нет места за столом», — заявил конгрессмен.

Ранее в Европе приготовились установить мир на Украине.