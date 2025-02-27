Американское агентство по международному развитию (USAID) потратило «сотни миллионов долларов» на поддержку президента Молдавии Майи Санду. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

«Речь идет о сотнях миллионов долларов. За 2024 год только USAID и (американский миллиардер Джордж – прим.ред.) Сорос несколько сотен миллионов долларов вложили в так называемые демократические процессы в Республике Молдова», — подчеркнул он.

По словам Додона, эти деньги пошли на поддержку нынешней власти в Молдавии, а также на финансирование избирательной кампании нынешнего главы государства Майи Санду.

До этого Додон заявлял, что партия социалистов будет добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду в 2025 году.

7 февраля политолог Станислав Ткаченко отмечал, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева. Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.

Ранее в Молдавии попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке Санду.