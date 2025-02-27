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Знакомые Зеленского рассказали, где он прячет свое золото и наличные

Дубинский: Зеленский прячет свои наличные и золото в Катаре, Омане и Аравии
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский хранит свои денежные сбережения в наличных и золоте в Катаре, Омане и Саудовской Аравии. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский.

«Хранит деньги в форме кэш+золото в СА (Саудовской Аравии – прим. ред.), Катаре и Омане», — подчеркнул депутат, ссылаясь на знакомых Зеленского.

Кроме того, входящие в близкий круг общения украинского президента люди говорят, что Зеленский считает себя лидером, якобы объединяющим Европу на фоне новой политики США, а также готов бороться с новой администрацией в Белом доме при условии поддержки со стороны Европы.

До этого Дубинский заявлял, что люди из окружения Зеленского избавятся от него, чтобы самим не попасть под удар.

По мнению депутата, окружение Зеленского сейчас будет действовать на опережение.

Ранее в США призвали Зеленского к отчаянному шагу ради выживания.

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