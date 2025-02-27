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МИД прокомментировал требование США по поводу танкеров с российской нефтью

Захарова назвала неприемлемым требование США разгрузить танкеры с нефтью из РФ
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила давление США на Индию с целью прекращения импорта российской нефти, назвав подобные действия неприемлемыми. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула категорическое неприятие Россией односторонних санкционных мер, в особенности в энергетической сфере. По ее словам, западная санкционная политика преследует цель обеспечить собственное экономическое преимущество нечестными методами и вытеснить конкурентов с мирового рынка энергоносителей.

Эти заявления прозвучали в ответ на сообщение заместителя министра нефти и газа Индии Панкаджа Джайна о давлении со стороны США на разгрузку российских танкеров с нефтью до 27 февраля.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

Ранее США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с российской нефтью.

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