США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с российской нефтью

США предоставили Индии разъяснения касательно санкций против танкеров, перевозящих нефть из России. Об этом заявил замминистра нефти и газа Индии Панкадж Джайн, пишет РИА Новости.

В частности, было указано, что разгрузка судов должна быть завершена до 27 февраля.

«Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок», — сказал замминистра.

Кроме того, он добавил, что крайний срок для завершения финансовых операций установлен на 12 марта.

Джайн также отметил, что Индия готова продолжать закупки российской нефти при условии, что она будет продаваться по цене ниже $60 за баррель, установленной западными странами, и без участия российских компаний и судов, находящихся под санкциями.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России.