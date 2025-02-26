Вассерман рассказал, чем русские блины отличаются от украинских налистников

Украинские налистники, в отличие от русских блинов, всегда делают с начинкой, блины при этом можно есть как самостоятельное блюдо. Об этом газете «Взгляд» рассказал член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

«Налистники называются так в основном потому, что они сделаны как бы из листов теста. Блин же, как правило, толще и, скорее, приближен к оладьям», — уточнил он.

По его словам, налистники делают из очень жидкого теста, они получаются более плотными и упругими. Вассерман отметил, что в некоторых российских регионах на Масленицу тоже делают тонкие блины. Однако, и они не похожи на украинские, потому что получаются ажурными и «в мелкую дырочку», заключил он.

Накануне врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова говорила, что блины могут негативно отразиться на здоровье, в том числе вызвать панкреатит и проблемы с поджелудочной железой, если есть их на Масленицу в большом количестве. По ее словам, избыток блинов может отразиться и на фигуре.

Ранее Вассерман объяснил, почему США продолжат поддерживать Украину.