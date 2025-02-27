Путин выступил за создание неделимой системы глобальной безопасности

Россия выступает за создание такой системы безопасности в мире, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учёт интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, передает пресс-служба Кремля.

«Системы неделимой европейской и глобальной безопасности, причём на долгосрочную перспективу, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счёт или в ущерб безопасности других», — сказал Путин.

Он добавил, что уж точно такая система безопасности не должна обеспечиваться за счет интересов России.

Президент также подчеркнул, что сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте — это в огромной степени результат мужества и стойкости Вооруженных сил РФ и героев СВО.

Кроме того, Путин предупредил, что часть западных элит попытается сорвать попытки России и США выстроить диалог. Глава государства призвал спецслужбы и дипломатов использовать все возможности, чтобы этого не допустить.

Ранее Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России.