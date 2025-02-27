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В Грузии пообещали не прощать Украине изгнание посла из Киева

Депутат Самхарадзе: Грузия не простит Украине изгнание посла из Киева
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РИА Новости

Тбилиси не сможет простить Киеву изгнание грузинского посла с Украины. Об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе в интервью телекомпании «Рустави-2».

Самхарадзе напомнил, что ухудшение отношений Грузии и Украины началось после обращения президента Владимира Зеленского к манифестантам в Тбилиси, в котором он раскритиковал грузинское правительство и потребовал отправить на Украину из Грузии чартеры с добровольцами.

«После этого Украина изгнала посла Грузии, который, в отличие от большинства послов других стран, не покидал Киев в самое тяжелое время. <...> Это было постыдно!» – сказал глава комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел выслать грузинского посла в июле 2023 года. Георгию Закарашвили предписали покинуть страну в течение 48 часов.

Также Зеленский выдвинул грузинским властям требование передать Украине Михаила Саакашвили, который является гражданином страны.

Как заявлял политолог Станислав Ткаченко, эти действия украинского лидера являются поводом для обострения отношений Киева и Тбилиси. Эксперт подчеркнул, что Зеленский готов разрывать отношения со всеми, кто поддерживает СВО или относится к спецоперации нейтрально. Ткаченко добавил, что единственное государство, с которым Зеленским не готов враждовать — это Китай.

Ранее в Грузии назвали оскорбительным требование Украины по Саакашвили.

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