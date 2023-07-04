Политолог объяснил, зачем Зеленский выслал с Украины посла Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский использует экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для давления на Тбилиси. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, комментируя решение главы киевского режима о высылке грузинского посла из-за ситуации вокруг Саакашвили.

«Саакашвили — повод для обострения отношений Киева и Тбилиси. Вообще, Украина уже окончательно стала антироссийским тараном, который готов разрывать диалог со всеми, кто поддерживает СВО или относится к спецоперации нейтрально... Жертвами этой радикальной дипломатии уже стали Венгрия, Израиль и Белоруссия», — сказал Ткаченко.

Он добавил, что единственное государство с которым Зеленский не готов обострять отношения — это Китай, поскольку в случае эскалации США не смогут защитить Киев.

Ранее глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Украины выдвинули оскорбительные требования по отношению к Тбилиси.

Ранее в Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия путем членовредительства.