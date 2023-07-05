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Посол Грузии в Киеве рассказал, когда покинет Украину

Посол Грузии в Киеве Закарашвили заявил, что покинет Украину 6 июля

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Посольство Грузии на Украине

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили, которому украинские власти предписали покинуть страну в течение 48 часов, заявил, что уедет с Украины в четверг, 6 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«48 часов истекают завтра к 12:00. Я постараюсь максимально завтра покинуть территорию Украины до 12:00», — заявил дипломат.

До этого руководитель Министерства иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что посол страны в Киеве Георгий Закарашвили в ближайшее время вернется в Тбилиси после рекомендации украинских властей покинуть страну для консультаций из-за ситуации вокруг бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили

По словам министра, Закарашвили вернется на территорию Грузии в ближайшее время. Он также подчеркнул важность основания того, из-за чего было принято данное решение.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны выслать грузинского посла и передать предписание о том, чтобы он покинул государство в течение 48 часов.

Также он призвал грузинские власти передать Украине Михаила Саакашвили, который является гражданином страны.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировалазапуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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