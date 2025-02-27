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В России заявили об агонии ВСУ и Зеленского перед окончанием СВО

Депутат Водолацкий: ВСУ испытывают агонию из-за приближающегося окончания СВО
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Wolfgang Rattay/Reuters

Украинская армия и власти страны во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским переживают агонию на фоне начавшегося мирного процесса по Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«То, что происходит сегодня на линии боевого столкновения, - это агония руководства ВСУ и Зеленского», — подчеркнул он.

По оценке Водолацкого, переговоры по окончательному урегулированию конфликта на Украине не за горами.

До этого турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет поражением не только Киева, но и Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона.

В свою очередь, бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор отмечал, что армия России продолжит наступление на фронте, а Украина будет терять все больше своих территорий.

Ранее в Британии заявили о страхе Запада из-за раскрытия правды об Украине.

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